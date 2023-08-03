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Второй кинопоказ в рамках фестиваля «Кинометрия» состоится в Пензе 6 августа

10:55 | 03.08.2023 | Общество

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Пенза, 3 августа 2023. PenzaNews. Второй кинопоказ в рамках фестиваля «Кинометрия», организованного в Пензе «Ростелекомом» и ГК «Территория жизни», запланирован на предстоящее воскресенье, 6 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», поступившем в ИА «PenzaNews».

Второй кинопоказ в рамках фестиваля «Кинометрия» состоится в Пензе 6 августа

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Зрители увидят приключенческий фильм «Лена и львенок» из коллекции цифрового видеосервиса Wink. Сюжет ленты о том, как двое контрабандистов пытаются похитить редкого и красивого белого львенка, чтобы продать в руки богатого коллекционера. Но маленькому животному удается сбежать в город, где его находит одинокая девушка Лена, у которой нет друзей. Ей предстоит защитить нового друга от злых преследователей, желающих захватить львенка», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что кинопоказ будет организован в 19.00 на открытой площадке жилого комплекса «Лугометрия» на улице Ульяновской.

«Всех гостей второго киносеанса ждут тематические площадки, фотозона и фуд-корт. После просмотра картины среди посетителей «Кинометрии» пройдет розыгрыш сертификатов на 30 дней бесплатного пользования подпиской «Трансформер» видеосервиса Wink, которая дает возможность смотреть 257 телеканалов и 50 тыс. фильмов, мультфильмов и сериалов», — сказано в тексте.

В нем напоминается также, что в этом году проводится конкурс видеороликов на тему семейных ценностей: пензенцы могут снять небольшое кино с участием своих близких и отправить его на рассмотрение жюри; итоги будут подведены на закрытии фестиваля, которое состоится в День российского кино.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», открытие третьего фестиваля «Кинометрия» состоялось 30 июля. Участие в нем приняли около 100 человек. Вниманию зрителей была представлена французская комедийная драма «9 причин, чтобы жить».

Ожидается, что просмотр фильмов в рамках «Кинометрии» будет организован каждое воскресенье до 27 августа.

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