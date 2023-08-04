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Мельниченко поручил усилить профилактику незаконного оборота наркотиков, мошенничества, подростковой и рецидивной преступности

09:04 | 04.08.2023 | Общество

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Пенза, 4 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко распорядился усилить профилактику незаконного оборота наркотиков, мошенничества, подростковой и рецидивной преступности.

Мельниченко поручил усилить профилактику незаконного оборота наркотиков, мошенничества, подростковой и рецидивной преступности

Фото: Pnzreg.ru

Соответствующее поручение руководитель субъекта федерации дал после рассмотрения доклада о правонарушениях на территории региона.

По информации первого заместителя председателя правительства Пензенской области Владимира Щекина, за 6 месяцев 2023 года зарегистрировано 7 тыс. 452 преступления.

На 13,9% снизилось количество совершенных подростками тяжких и особо тяжких преступлений, на 33,3% — преступлений, совершенных несовершеннолетними в группе со взрослыми. На четверть уменьшилось число нарушений закона лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

С начала года наиболее благополучная обстановка сложилась в Сосновоборском, Вадинском и Земетчинском районах. В Пензе, Кузнецке и Пензенском районе ситуация более напряженная.

В регионе действует 170 народных дружин. По итогам 6 месяцев 2023 года при их участии пресечено 1 тыс. 621 административное правонарушение и 32 преступления.

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«Народные дружины и общественные объединения правоохранительной направленности — эффективный инструмент борьбы с правонарушениями. К охране правопорядка на муниципальных территориях надо привлекать их еще активнее. Особенно в городах, в вечернее время, местах массового скопления людей», — отметил Олег Мельниченко.

«Наш молодежный флагман — отряд содействия полиции «Тигр». Его бойцы уже подтвердили перспективность своего объединения. Вместе с представителями силовых ведомств ребята патрулируют улицы, жилой сектор, участвуют в поквартирных обходах. За полгода на их счету почти 5,5 тыс. выходов на дежурство под руководством сотрудников МВД, МЧС, ФСИН России и Росгвардии, 16 раскрытых преступлений», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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