Численность отряда содействия полиции «Тигр» в 2024 году будет увеличена до 1 тыс. человек — Мельниченко Общество

Пенза, 2 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, комментируя реализацию в регионе проектов патриотической направленности, заявил, что численность отряда содействия полиции «Тигр» в 2024 году будет увеличена до 1 тыс. человек.

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«Мы работаем над целым рядом проектов совместно с Приволжским федеральным округом. Серьезнейший из них — проект «Гвардеец». С каждым годом мы его стараемся совершенствовать с учетом пожеланий ребят – участников сборов», — сказал глава региона, отвечая на вопросы журналистов после торжественной церемонии открытия сборов «Гвардеец» в минувший вторник, 1 августа.

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«Проект, который сейчас запустили, — отряд содействия полиции «Тигр». Это ребята, которые учатся в высших учебных заведениях и колледжах, помогают деятельности правоохранительных органов, полиции, Росгвардии, МЧС, УФСИН. В этом году мы выходим на 500 участников. Они все обмундированы, проходят специальную подготовку. [...] На следующий год будем увеличивать количество до 1 тыс. человек. В 2025 год войдем с 1,5 тыс. ребят», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

По словам губернатора, в перспективе еще один проект с рабочим названием «Тигрята», который предусматривает работу со старшеклассниками.

Отряд содействия полиции «Тигр» создан по инициативе губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в целях содействия органам внутренних дел в вопросах охраны общественного порядка и профилактики правонарушений на территории региона.

Днем создания отряда считается 9 декабря 2022 года. В этот день губернатор в торжественной обстановке вручил командиру знамя отряда.

13 декабря «Тигр» был внесен УМВД России по Пензенской области в реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности.