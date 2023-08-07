Около 42 млн. рублей выделено из резервного фонда облправительства на ликвидацию последствий урагана в Никольске Общество

Никольск, 7 августа 2023. PenzaNews. Около 42 млн. рублей выделено из резервного фонда правительства Пензенской области на ликвидацию последствий урагана в городе Никольске. Об этом говорится в постановлении облправительства №649-пП, которое опубликовано на официальном сайте губернатора.

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«В целях финансового обеспечения расходов по проведению аварийно-восстановительных работ на объектах, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории города Никольска Никольского района 29 июля 2023 года в результате опасного метеорологического явления, выделить в 2023 году бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства Пензенской области в общей сумме 41 млн. 939 тыс. рублей», — сказано в документе.

В нем уточняется, что средства будут направлены на капитальный ремонт крыш 6 многоквартирных домов, на восстановление учреждений культуры, соцобслуживания и образования.