Мельниченко рассказал об археологических раскопках в Астраханской области Общество

Пенза, 8 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который проводит свой отпуск в Астраханской области, где участвует в археологической экспедиции, рассказал о том, как идут раскопки на месте средневекового города Сарай ал-Джедид.

Фото: T.me/omelnichenko

«Продолжаем раскопки в Астраханской области. [...] Один из исследуемых объектов — крупное усадебное здание, вероятнее всего, загородный дворец. Здание масштабное, уже сейчас мы насчитали 24 помещения. Много интересного в ремесленном квартале города, в частности, нумизматических находок: в прошлом году — порядка 100 монет, в этом — уже более 15, все они принадлежат периоду от хана Узбека до хана Джанибека. Еще одна находка — наконечник стрелы, редкий предмет для золотоордынских городов», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 8 августа.

По его словам, по-настоящему погрузиться в атмосферу средневекового золотоордынского города можно благодаря культурно-историческому комплексу «Сарай-Бату», который находится недалеко от места раскопок.

«В середине XIII века хан Батый основал город Сарай-Бату, который стал столицей Золотой Орды, важным культурным и торговым центром. Город поражал своими масштабами, но после того как в XIV веке столицу перенесли в другое место, Сарай-Бату пришел в упадок и в конце концов превратился в руины. Несколько лет назад средневековый город реконструировали для съемок фильма «Орда», и теперь эта крепость — очень популярный туристический объект», — отметил Олег Мельниченко.

«Исследования продолжим. Пензенские археологи — молодцы, они упорно работают, несмотря на палящее солнце. Уверен, впереди нас ждет еще много находок», — добавил он.