16:33:35 Пятница, 11 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские археологи при раскопках ханского дворца в Астраханской области нашли два сооружения

12:34 | 11.08.2023 | Общество

Печать

Пенза, 11 августа 2023. PenzaNews. Пензенские археологи, которые продолжают вести раскопки ханского дворца в Астраханской области, нашли два сооружения. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, принимавший участие в экспедиции.

Пензенские археологи при раскопках ханского дворца в Астраханской области нашли два сооружения

Фото: T.me/omelnichenko

«Вернулся в Пензу из экспедиции, а наши археологи продолжают работать в Астраханской области. Они рассказали, что при раскопках ханского дворца наткнулись на два интересных сооружения», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 11 августа.

По его словам, у северной стены «найдено помещение 5 на 6 метров, глубиной 2 метра, стены которого обложены сырцовым и обожженным кирпичом».

«Сооружение грандиозное, таких пока еще здесь археологи не встречали. Для чего оно использовалось, можно только предполагать», — отметил Олег Мельниченко.

Он добавил, что у края восточной стены «вскрылось сооружение в виде круга диаметром в 1,5 метра, вокруг — квадрат 2,5 на 2,5 метра, внутри круга — кости животных, рыб».

Фото: T.me/omelnichenko

«Стены выложены кирпичом, на который был нанесен алебастр. Вполне возможно, что археологи нашли остатки древнего фонтана, но, опять же, это только догадки», — подчеркнул губернатор.

«Как только появятся более точные данные, обязательно вам расскажу о предназначении этих помещений», — пообещал Олег Мельниченко.

Читайте также
Пензенцу грозит лишение свободы на срок до одного года за хищение продуктов питания из магазина Жительница Пензы, предоставившая паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, получила 8 месяцев исправительных работ
В Башмаковском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено дело В Кузнецке завершено расследование уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии
В Земетчинском районе перед судом предстанет мужчина, трижды управлявший автомобилем в состоянии опьянения Пензенец после телефонного общения с «менеджером банка» лишился более 224 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама