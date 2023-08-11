Пензенские археологи при раскопках ханского дворца в Астраханской области нашли два сооружения Общество

Пенза, 11 августа 2023. PenzaNews. Пензенские археологи, которые продолжают вести раскопки ханского дворца в Астраханской области, нашли два сооружения. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, принимавший участие в экспедиции.

Фото: T.me/omelnichenko

«Вернулся в Пензу из экспедиции, а наши археологи продолжают работать в Астраханской области. Они рассказали, что при раскопках ханского дворца наткнулись на два интересных сооружения», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 11 августа.

По его словам, у северной стены «найдено помещение 5 на 6 метров, глубиной 2 метра, стены которого обложены сырцовым и обожженным кирпичом».

«Сооружение грандиозное, таких пока еще здесь археологи не встречали. Для чего оно использовалось, можно только предполагать», — отметил Олег Мельниченко.

Он добавил, что у края восточной стены «вскрылось сооружение в виде круга диаметром в 1,5 метра, вокруг — квадрат 2,5 на 2,5 метра, внутри круга — кости животных, рыб».

Фото: T.me/omelnichenko

«Стены выложены кирпичом, на который был нанесен алебастр. Вполне возможно, что археологи нашли остатки древнего фонтана, но, опять же, это только догадки», — подчеркнул губернатор.

«Как только появятся более точные данные, обязательно вам расскажу о предназначении этих помещений», — пообещал Олег Мельниченко.