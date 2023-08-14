18:19:15 Понедельник, 14 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Подписано соглашение о взаимодействии между СУ СКР по Пензенской области и УФАС

12:53 | 14.08.2023 | Общество

Печать

Пенза, 14 августа 2023. PenzaNews. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Владимир Игнатенков и руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы Елена Демидова подписали соглашение о взаимодействии.

Подписано соглашение о взаимодействии между СУ СКР по Пензенской области и УФАС

Фото: Penza.sledcom.ru

«В соглашении определен порядок взаимодействия в целях своевременного выявления признаков преступлений коррупционной направленности, картелей и иных антиконкурентных соглашений, хищения бюджетных средств в сфере реализации национальных проектов и государственных программ, обмена информацией о состоянии законности и соблюдении антимонопольного законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе встречи, на которой было подписано соглашение, стороны обсудили конкретные предложения по совершенствованию сотрудничества между ведомствами.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 августа было подписано соглашение о взаимодействии между СУ СКР по Пензенской области и бизнес-омбудсменом.

Читайте также
В Городищенском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено дело В Башмаковском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода
Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке мини-трактора Пензенцу грозит лишение свободы на срок до одного года за хищение продуктов питания из магазина
Жительница Пензы, предоставившая паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, получила 8 месяцев исправительных работ В Башмаковском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено дело
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама