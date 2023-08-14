Подписано соглашение о взаимодействии между СУ СКР по Пензенской области и УФАС Общество

Пенза, 14 августа 2023. PenzaNews. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Владимир Игнатенков и руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы Елена Демидова подписали соглашение о взаимодействии.

Фото: Penza.sledcom.ru

«В соглашении определен порядок взаимодействия в целях своевременного выявления признаков преступлений коррупционной направленности, картелей и иных антиконкурентных соглашений, хищения бюджетных средств в сфере реализации национальных проектов и государственных программ, обмена информацией о состоянии законности и соблюдении антимонопольного законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе встречи, на которой было подписано соглашение, стороны обсудили конкретные предложения по совершенствованию сотрудничества между ведомствами.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 августа было подписано соглашение о взаимодействии между СУ СКР по Пензенской области и бизнес-омбудсменом.