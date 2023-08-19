Фестиваль казачьей культуры «Zа казачество» пройдет в «Спутнике» 20 августа
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Пенза, 19 августа 2023. PenzaNews. Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Zа казачество» пройдет на фонтанной площади в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в предстоящее воскресенье, 20 августа.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале «Город Спутник Пенза», торжественное открытие состоится в полдень.
В рамках фестиваля запланировано проведение турнира по рубке шашкой с коня и состязаний по стрельбе из лука. Также предусмотрена работа соревновательных площадок по засечному бою, метанию ножей и стрельбе из страйкбольного оружия.
Кроме того, будет организована выставка-ярмарка изделий мастеров-ремесленников.
После награждения победителей соревнований пройдут показательные выступления по силовому экстриму.
Завершит фестиваль концертная программа. На сцене выступят пензенские ансамбли «Казачья застава» и «Казачата», «Казачья вольница» из Саранска, а также самарский автор-исполнитель казачьих песен Павел Коровин.
Фестиваль организован при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.