Фестиваль казачьей культуры «Zа казачество» пройдет в «Спутнике» 20 августа Общество

Пенза, 19 августа 2023. PenzaNews. Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Zа казачество» пройдет на фонтанной площади в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в предстоящее воскресенье, 20 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале «Город Спутник Пенза», торжественное открытие состоится в полдень.

В рамках фестиваля запланировано проведение турнира по рубке шашкой с коня и состязаний по стрельбе из лука. Также предусмотрена работа соревновательных площадок по засечному бою, метанию ножей и стрельбе из страйкбольного оружия.

Кроме того, будет организована выставка-ярмарка изделий мастеров-ремесленников.

После награждения победителей соревнований пройдут показательные выступления по силовому экстриму.

Завершит фестиваль концертная программа. На сцене выступят пензенские ансамбли «Казачья застава» и «Казачата», «Казачья вольница» из Саранска, а также самарский автор-исполнитель казачьих песен Павел Коровин.

Фестиваль организован при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.