14:35:36 Суббота, 19 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Фестиваль казачьей культуры «Zа казачество» пройдет в «Спутнике» 20 августа

12:05 | 19.08.2023 | Общество

Печать

Пенза, 19 августа 2023. PenzaNews. Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Zа казачество» пройдет на фонтанной площади в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в предстоящее воскресенье, 20 августа.

Фестиваль казачьей культуры «Zа казачество» пройдет в «Спутнике» 20 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале «Город Спутник Пенза», торжественное открытие состоится в полдень.

В рамках фестиваля запланировано проведение турнира по рубке шашкой с коня и состязаний по стрельбе из лука. Также предусмотрена работа соревновательных площадок по засечному бою, метанию ножей и стрельбе из страйкбольного оружия.

Кроме того, будет организована выставка-ярмарка изделий мастеров-ремесленников.

После награждения победителей соревнований пройдут показательные выступления по силовому экстриму.

Завершит фестиваль концертная программа. На сцене выступят пензенские ансамбли «Казачья застава» и «Казачата», «Казачья вольница» из Саранска, а также самарский автор-исполнитель казачьих песен Павел Коровин.

Фестиваль организован при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Читайте также
В результате опрокидывания квадроцикла под Пензой пострадали два человека В Бековском районе столкнулись автомобиль и мопед, пострадал один человек
В Пензе водитель «ВАЗа» сбил пожилую женщину В Пензенской области полицейские раскрыли кражу породистых жеребцов
До шести лет лишения свободы грозит молодому пензенцу, который оплатил покупки чужой картой Фестиваль молодежных культур «Перспектива» пройдет в «Спутнике» 19 августа
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама