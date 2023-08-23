Работы в рамках III этапа реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной почти завершены — Мельниченко Общество

Пенза, 23 августа 2023. PenzaNews. Работы в рамках III этапа реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе почти полностью завершены, до запуска движения остались считанные дни. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Считанные дни остались до запуска движения по новой дороге — III этапу масштабного проекта реконструкции улицы 40 лет Октября. Работы завершены практически полностью. Протяженность проезжей части составила более 6,7 км. Помимо дороги между улицами 40 лет Октября и Центральной, это мост через реку Ардым, эстакада и путепровод через железнодорожные пути. Здесь будет четыре достаточно просторные полосы движения для безопасности водителей. Сейчас рабочие завершают нанесение разметки», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 22 августа.

По его словам, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию планируется получить 25 августа.

Фото: T.me/omelnichenko

«Новая дорога позволит нам разгрузить автомобильный трафик в таких крупных микрорайонах, как Терновка и «Город Спутник». Теперь местные жители смогут добираться в разные части города, минуя огромные пробки. Уверен, что пензенцы по достоинству оценят проделанную работу, тем более что благодаря федеральной поддержке нам удастся сдать объект раньше на 3 года, а это — внушительный срок», — отметил Олег Мельниченко.