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Прокуратура внесла представление главе администрации Никольска после урагана

12:05 | 26.08.2023 | Общество

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Никольск, 26 августа 2023. PenzaNews. Прокуратура Никольского района Пензенской области внесла представление главе администрации города Никольска по результатам проверки исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведенной после урагана.

Прокуратура внесла представление главе администрации Никольска после урагана. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На территории Никольского района 29 июля 2023 года произошел ураган с сильными порывами ветра, повлекший многочисленные повреждения крыш многоквартирных домов, в том числе дома №127 по улице Ленина в городе Никольске. Несмотря на то, что в результате стихийного бедствия значительно пострадала крыша данного многоквартирного дома, органом местного самоуправления на протяжении длительного периода поврежденные ветром листы железной кровли демонтированы не были, создавая угрозу причинения вреда жизни и здоровью жителей города», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации города Никольска внесено представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования, а также принятие мер по устранению выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района», — добавляется в тексте.

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