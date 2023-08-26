Прокуратура внесла представление главе администрации Никольска после урагана Общество

Никольск, 26 августа 2023. PenzaNews. Прокуратура Никольского района Пензенской области внесла представление главе администрации города Никольска по результатам проверки исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведенной после урагана.

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«На территории Никольского района 29 июля 2023 года произошел ураган с сильными порывами ветра, повлекший многочисленные повреждения крыш многоквартирных домов, в том числе дома №127 по улице Ленина в городе Никольске. Несмотря на то, что в результате стихийного бедствия значительно пострадала крыша данного многоквартирного дома, органом местного самоуправления на протяжении длительного периода поврежденные ветром листы железной кровли демонтированы не были, создавая угрозу причинения вреда жизни и здоровью жителей города», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации города Никольска внесено представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования, а также принятие мер по устранению выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района», — добавляется в тексте.