Прокуратура начала проверку в связи с разрушениями в Никольском районе в результате непогоды Общество

Пенза, 30 июля 2023. PenzaNews. Прокуратура Никольского района Пензенской области начала проверку в связи с разрушениями в результате разгула стихии, обрушившейся на муниципальное образование в минувшую субботу, 29 июля.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Прокуратура Никольского района Пензенской области организовала проверку в связи с последствиями прошедшего вечером 29 июля 2023 года ливня с градом и сильными порывами ветра, в результате которых в городе Никольске и некоторых других населенных пунктах района имеются многочисленные повреждения крыш многоквартирных и индивидуальных домов, социальных учреждений, обрывы линий электропередач, повреждения газопроводов, завалы на дорогах, другие разрушения», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В нем добавляется, что в Никольском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

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«В городской и районной администрациях организованы оперативные штабы по ликвидации последствий стихийного бедствия, работают все уполномоченные службы, частично возобновлена подача электроэнергии и газа населению, проводятся работы по расчистке дорог, восстановлению коммунальных систем города», — сказано в тексте.

В сообщении поясняется, что прокуратурой будет дана оценка соблюдению жилищных прав граждан и требований законодательства о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

«Кроме того, на контроль прокуратуры поставлены вопросы полноты и эффективности принимаемых мер, направленных на оказание помощи жителям пострадавших домов, выполнение ремонтно-восстановительных работ. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — указано в нем.