Фестиваль «Кинометрия» в Пензе посетили более 800 человек Общество

Пенза, 30 августа 2023. PenzaNews. Более 800 человек посетили организованный «Ростелекомом» и ГК «Территория жизни» фестиваль «Кинометрия», который в этом году проходил с 30 июля по 27 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Каждое воскресенье на большом экране, установленном на открытой площадке ЖК «Лугометрия», жители и гости Пензы могли увидеть отечественные и зарубежные фильмы из коллекции видеосервиса Wink.

Заключительный сеанс организаторы приурочили ко Дню российского кино. Вниманию зрителей была представлена драма «Со дна вершины» о судьбе молодого лыжника Алексея Царева, в одночасье лишившегося возможности ходить.

Перед просмотром фильма звучала живая музыка в исполнении саксофониста Валентина Вольникова и была организована киновикторина.

«Традиционно фестиваль «Кинометрия» собирает на своей площадке сотни пензенцев. [...] В этом году мы вышли за рамки обычных кинопоказов и пригласили на фестиваль представителя киноиндустрии. Возможность узнать об особенностях производства фильмов вызвало живой интерес у зрителей», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

Закрытие «Кинометрии» посетила Александрина Каменева, которая продюсировала фильмы «Союз-Аполлон. Сила притяжения», «Микулай», «Паралимпиец», сериалы «Чернобыль» и «Право на свободу».

«Радует, что на просмотр российского фильма пришло много зрителей. Действительно, сейчас отечественная киноиндустрия находится на подъеме. Появилось много новых направлений. Например, в последнее время часто говорят о феномене якутского кино. Это фильмы с уникальным национальным колоритом. В данный момент я работаю совместно с якутскими режиссерами Степаном Бурнашевым и Дмитрием Давыдовым над проектом киноальманаха «Эт», премьера которого запланирована в этом году на Wink», — сказала Александрина Каменева, слова которой приводятся в пресс-релизе.

В финале вечера организаторы фестиваля подвели итоги конкурса семейных видеороликов. Победителем стала многодетная семья Шигаевых.

«Кинометрия» в Пензе прошла в третий раз, первый фестиваль был организован в 2021 году.