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Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем знаний

09:01 | 01.09.2023 | Общество

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Пенза, 1 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем знаний.

Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем знаний. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для всех нас этот замечательный праздник наполнен трогательными воспоминаниями о первой учительнице и верных друзьях, положительными эмоциями и радостными ожиданиями», — отметил глава региона.

Он обратил внимание на то, современная динамика развития общества и технологические условия диктуют повышенные требования к качеству образования.

«Наша главная цель — сделать отечественную школу одной из лучших в мире. Для этого необходимо создать достойные условия для полноценной учебы и педагогического труда. И правительство Пензенской области предпринимает для этого все необходимые усилия. Строятся новые прекрасные школы, реконструируются существующие, приобретается инновационное оборудование. И эта работа обязательно будет продолжена», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко поделал всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

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