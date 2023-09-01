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Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем знаний

09:39 | 01.09.2023 | Общество

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Пенза, 1 сентября 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем знаний.

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем знаний. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие пензенцы! От всей души поздравляю вас с Днем знаний! Это особый праздник, наполненный радостью встреч с друзьями, учителями и новыми знаниями», — отметил он.

Особые поздравления спикер гордумы адресовал первоклассникам.

«Для вас это волнительный день, и я уверен, что он навсегда останется в вашей памяти. Пусть школьная жизнь для вас станет яркой и богатой на позитивные впечатления», — пожелал Владимир Мутовкин.

«Ученикам 11-х классов я желаю определиться с будущей профессией, а учащимся средних специальных и высших учебных заведений — хорошо подготовиться к экзаменам и найти достойное применение своим знаниям, умениям и навыкам, полученным за годы учебы. Верю, что в недалеком будущем многие из вас прославят наш город и Сурский край», — подчеркнул председатель городской думы.

Он также обратился к учителям и родителям.

«Дорогие учителя! Желаю вам выдержки, терпения, способных и любознательных учеников! Уважаемые родители! Пусть ваши дети радуют вас своими успехами и талантами!» — пожелал Владимир Мутовкин.

«Пусть новый учебный год станет плодотворным для каждого из вас! Желаю всем счастья, здоровья, мира, добра, новых знаний, творческой энергии и упорства в достижении поставленных целей!» — добавил он.

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