Пензенский филиал Военной академии МТО награжден орденом Жукова Общество

Пенза, 1 сентября 2023. PenzaNews. Пензенский филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в соответствии с указом президента России Владимира Путина награжден орденом Жукова.

Фото: Pnzreg.ru

Торжественная церемония вручения высокой государственной награды, которой артиллерийский инженерный институт удостоен за заслуги в укреплении обороноспособности страны, подготовку высококвалифицированных кадров и решение задач материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ, состоялась в первый день нового учебного года.

Знак и шелковую ленту ордена Жукова на боевом знамени высшего военного учебного заведения закрепил начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин.

Фото: Pnzreg.ru

Он обратился к участникам мероприятия от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«В условиях продолжающейся специальной военной операции подготовке офицерского состава предъявляются особые требования. Основные усилия необходимо сосредоточить на изучении боевого опыта, способах ведения боевых действий, анализе данных о применении нового вооружения, военной и специальной техники. Будущие офицеры должны уметь быстро и четко оценивать обстановку, принимать нестандартные и эффективные решения», — зачитал текст Николай Паршин.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, также принимавший участие в торжественной церемонии, поздравил курсантов и преподавателей вуза с награждением орденом Жукова и новым учебным годом.

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенский филиал Военной академии МТО, или, как мы привыкли говорить, Пензенский артиллерийский инженерный институт, прославлен как один из лучших военных вузов нашей страны. В этом году институту исполнилось 80 лет. За это время из его стен вышли свыше 18 тыс. военных инженеров. Пензу считает своей альма-матер целый ряд российских видных военачальников, командиров боевых подразделений, руководители служб ракетно-артиллерийского вооружения», — отметил глава региона.

«Выпускники проявляют высочайший профессионализм при выполнении самых сложных и ответственных боевых задач. Отличаются мужеством, верностью офицерскому долгу. Наиболее ярко это проявляется в наше время в период СВО. В стенах вуза создаются высокотехнологичные разработки, которые обеспечивают преимущество российского оружия на поле боя», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он напомнил, что институт участвовал в мероприятиях по частичной мобилизации. Филиалом было сформировано и подготовлено три полноценных мотострелковых полка территориальных войск и два отдельных артиллерийских дивизиона.

«Сегодня в строю стоит 21 участник СВО, трое из них имеют государственные награды. Убежден, что нынешние курсанты будут в своей учебе и в дальнейшей защите Родины дорожить боевой славой Вооруженных сил», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.