Благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены трудовые права работников ЦКР «Дом офицеров» в Пензе Общество

Пенза, 2 сентября 2023. PenzaNews. Трудовые права работников центра культурного развития «Дом офицеров» восстановлены благодаря вмешательству прокуратуры Первомайского района Пензы.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте прокуратуры региона, нарушения были выявлены в ходе проведенной проверки исполнения требований трудового законодательства.

«Так, вопреки требованиям ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации, работники учреждения не были обеспечены в полном объеме средствами индивидуальной защиты. Кроме того, имел место факт несвоевременной оплаты отпуска одному из работников учреждения», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что по результатам проверки в отношении директора государственного автономного учреждения культуры были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации» и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

«С целью устранения выявленных нарушений директору ГАУК ПО «Центр культурного развития «Дом офицеров» внесено представление, по итогам рассмотрения которого нарушения устранены. Сотрудникам выданы необходимые средства индивидуальной защиты, а также выплачена компенсация за несвоевременную выплату отпускных», — говорится в сообщении.