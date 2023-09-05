Дорога из аэропорта Пензы в объезд центра города открыта досрочно Общество

Пенза, 5 сентября 2023. PenzaNews. Реконструкция автомобильной дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной, которая находится рядом с аэропортом и идет в обход центра Пензы, связывая несколько микрорайонов, завершена досрочно, по ней открыто движение.

Фото: Pnzreg.ru

В торжественной церемонии, состоявшейся 5 сентября, приняли участие заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, генеральный директор ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» Игорь Старыгин и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Глава региона отметил, что Пенза стремительно растет, в том числе в южном направлении, и «в какой-то момент стало проблемой автомобильное движение, наличие пробок».

«Старая дорога, которая известна всем пензенцам проездом под железнодорожными путями, под мостом, превратилась в источник постоянных заторов и неудобства для наших горожан. Совершенно понятно, чтобы новые микрорайоны города развивались, их надо соединять хорошими магистралями и создавать новый автотранспортный узел. [...] Соответствующее решение было принято. И благодаря поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Пензенская область получила 3,5 млрд. рублей на то, чтобы реализовать этот проект», — сказал Олег Мельниченко.

«Изначально завершение реализации проекта планировалось в 2026 году. Но наш регион выделил софинансирование — 1 млрд. рублей, и это достаточно серьезный объем. Благодаря активной позиции Росавтодора, министерства транспорта РФ и большой помощи заместителя председателя правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина нам удалось решить вопросы передвижки федерального финансирования. Чтобы объект был сдан в более короткий срок, в 2023 году», — напомнил губернатор.

Фото: Pnzreg.ru

Он выразил признательность строителям за качественный и профессиональный результат.

«Я не раз приезжал на объект, и хочу еще раз поблагодарить руководство, подрядчиков и простых рабочих за самоотверженную работу», — сказал глава региона.

«Думаю, что ту возможность, которую сейчас получат наши автомобилисты — осуществлять прямой выход с шемышейской трассы на [дорогу] «Тамбов — Пенза», а потом на автодорогу «Урал», это серьезно разгрузит уличное движение города Пензы. Дорога эта планировалась и исполнялась с 20-летней перспективой, то есть она содержит потенциал развития как промышленной и логистической зоны города Пензы, так и градостроительный потенциал», — добавил Олег Мельниченко.

По словам замглавы Росавтодора, это очень важный объект для Пензенской области.

«Много внимания развитию автодорог регионального значения и улично-дорожной сети крупных городских агломераций уделяется со стороны руководства субъекта, города, правительства Российской Федерации и лично президента Российской Федерации. Но без личной вовлеченности главы субъекта Российской Федерации такого эффекта, который мы сегодня здесь видим, не удалось бы достичь. Это когда мы аккумулируем, как ставил задачу президент нашей страны, и все возможные финансовые ресурсы», — сказал Игорь Костюченко.

Фото: Pnzreg.ru

В свою очередь гендиректор ассоциации «РАДОР» назвал новую автомагистраль уникальной, достойной включения в учебники по дорожной деятельности.

«Это сложнейшее инженерное сооружение решает вопросы логистики и транспортной инфраструктуры города, обеспечивает новые маршруты движения транзитного транспорта, соединяет несколько микрорайонов. Я уверен, что все жители отметят тот большой вклад, который был сделан всеми участниками проекта», — цитирует Игоря Старыгина пресс-служба облправительства.