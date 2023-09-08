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Пензенский планетарий в течение месяца будет работать в тестовом режиме

16:05 | 08.09.2023 | Общество

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Пенза, 8 сентября 2023. PenzaNews. Пензенский планетарий, который открыт после проведенной реконструкции, будет работать в тестовом режиме в течение месяца. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма региона в пятницу, 8 сентября.

Пензенский планетарий в течение месяца будет работать в тестовом режиме

Фото: Pnzreg.ru

«Со 2 сентября работа планетария запущена в тестовом режиме, который будет продолжаться в течение месяца. Необходимо время, чтобы наладить все процессы деятельности учреждения», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что сеансы проводятся по будням в 16.00.

«Заявки на посещение принимаются по телефону: +7 (8412) 63-44-32. [...] Запись производится на ближайшие свободные даты», — поясняется в сообщении.

По словам министра культуры и туризма Пензенской области Сергея Бычкова, «в настоящее время поступает огромное количество заявок на посещение».

«Сейчас главная задача — как можно скорее организовать работу учреждения, чтобы оно функционировало в полную силу. Во время тестового режима проходит один сеанс в день. Специалисты смотрят, как сделать лучше, чтобы посетителям было комфортно находиться в залах и смотреть программы, а техника служила долго», — сказал он.

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