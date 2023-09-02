В Пензе после реконструкции открыт планетарий Культура

Пенза, 2 сентября 2023. PenzaNews. Открытие пензенского планетария после проведенной реконструкции состоялось в субботу, 2 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Участие в торжественной церемонии приняли статс-секретарь – заместитель министра культуры России Надежда Преподобная и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«У нас получилось при поддержке министерства культуры РФ досрочно восстановить уникальный объект — старейший планетарий страны. Воссоздан его исторический облик, он наполнен современным оборудованием, которое открывает новые возможности для познания мира, в котором мы живем. Планетарий станет площадкой, куда будут приходить школьники, прежде всего старшеклассники, для которых занятия астрономией здесь будут куда интереснее обычных уроков с чтением учебников», — сказал глава региона.

Он поблагодарил всех причастных к реконструкции планетария, выразив отдельную признательность тем, кто решал производственные вопросы, вел строительные работы и занимался обеспечением объекта оборудованием.

Фото: Pnzreg.ru

В свою очередь Надежда Преподобная отметила, что, «несмотря на все препятствия, работа выполнена и результат впечатляет».

«Хочу поздравить Пензу с историческим событием — воссозданием объекта культурного наследия [регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)»]. Регион подошел к этому процессу со всей ответственностью. Знайте, что Минкульт всегда придет вам на помощь в ваших начинаниях», — сказала она.

Надежда Преподобная и Олег Мельниченко также осмотрели прилегающую к планетарию территорию центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, капитальный ремонт которой был выполнен в рамках проекта «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В частности, были установлены качели, обустроен фонтан и обновлена входная группа со стороны улицы Карла Маркса.

Фото: Pnzreg.ru

«На следующий год запланирована реконструкция второго входа, а в течение трех лет мы приведем весь парк в хорошее состояние, также сохранив его исторический облик, но сделав более удобным и современным», — сообщил губернатор.

Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)» были начаты в Пензе в 2021 году и велись в течение двух лет в рамках национального проекта «Культура».

По информации пресс-службы облправительства, проведен комплекс строительных и отделочных работ без изменения особенностей здания, представляющих собой историко-культурную ценность. В рамках приспособления объекта к современному использованию появился цокольный этаж, в котором оборудованы зал-лекторий, кафе, гардероб, санитарные комнаты. Выполнено благоустройство прилегающей территории.

Общая стоимость работ превысила 391 млн. рублей, из которых более 226 млн. рублей направлено на приобретение и монтаж оборудования.

В Звездном зале на 69 посадочных мест установлено современное оборудование, в том числе оптико-механический проектор, который передает точную картину звездного неба.