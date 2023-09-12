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Новый асфальт уложили на дороге, ведущей к смотровой площадке на Западной поляне

14:18 | 12.09.2023 | Общество

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Пенза, 12 сентября 2023. PenzaNews. Работники муниципального бюджетного учреждения «Пензавтодор» завершили работы по укладке нового асфальта на дороге, ведущей от улицы Мира к смотровой площадке на Западной поляне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Новый асфальт уложили на дороге, ведущей к смотровой площадке на Западной поляне

Фото: Penza-gorod.ru

«Также запланировано обустройство грунтовой обочины», — добавляется в тексте.

В нем напоминается, что в течение лета работники МБУ «Пензавтодор» произвели на смотровой площадке опиловку сухих деревьев и убрали поросль.

Ранее глава Пензы Александр Басенко сообщил, что начата работа по благоустройству смотровой площадки на Западной поляне. По его словам, там планируется заасфальтировать пешеходные дорожки, установить лавочки и разбить клумбы.

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