Новый асфальт уложили на дороге, ведущей к смотровой площадке на Западной поляне Общество

Пенза, 12 сентября 2023. PenzaNews. Работники муниципального бюджетного учреждения «Пензавтодор» завершили работы по укладке нового асфальта на дороге, ведущей от улицы Мира к смотровой площадке на Западной поляне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

«Также запланировано обустройство грунтовой обочины», — добавляется в тексте.

В нем напоминается, что в течение лета работники МБУ «Пензавтодор» произвели на смотровой площадке опиловку сухих деревьев и убрали поросль.

Ранее глава Пензы Александр Басенко сообщил, что начата работа по благоустройству смотровой площадки на Западной поляне. По его словам, там планируется заасфальтировать пешеходные дорожки, установить лавочки и разбить клумбы.