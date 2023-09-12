Пострадавшие от урагана жители Никольского района получат по 10 тыс. рублей Общество

Пенза, 12 сентября 2023. PenzaNews. Единовременная материальная помощь будет оказана пострадавшим от урагана жителям Никольского района за счет средств резервного фонда правительства Пензенской области, размер выплаты составит 10 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.

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«Единовременная материальная помощь предоставляется при одновременном выполнении двух условий: постоянное проживание гражданина в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации и в котором на день введения режима чрезвычайной ситуации он зарегистрирован по месту жительства; нарушение условий жизнедеятельности в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации (получение ущерба)», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что матпомощь получат 1 тыс. 355 человек, на эти цели выделено 13 млн. 550 тыс. рублей.