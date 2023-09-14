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Пензенская область подключилась к реализации федерального проекта «Центр помощи по вопросам СВО»

10:05 | 14.09.2023 | Общество

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Пенза, 14 сентября 2023. PenzaNews. Пензенская область подключилась к реализации федерального проекта «Центр помощи по вопросам СВО». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

Пензенская область подключилась к реализации федерального проекта «Центр помощи по вопросам СВО». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проект разработан министерством обороны Российской Федерации совместно с рабочей группой по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в рамках данного проекта представители областного Минтруда, военного комиссариата, партии «Единая Россия» и фонда «Защитники Отечества» проводят в муниципальных образованиях выездные приемы участников специальной военной операции и членов их семей по вопросам социальной поддержки.

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