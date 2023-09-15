Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Анатолия Петрухнова Общество

Пенза, 15 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, сотрудники министерства финансов, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Владимир Мутовкин и глава города Александр Басенко выразили соболезнования родным и близким ветерана финансовой сферы Анатолия Петрухнова, скончавшегося на 66-м году жизни в минувший четверг, 14 сентября.

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«Анатолий Сергеевич Петрухнов был компетентным и справедливым руководителем, добрым, отзывчивым и искренним человеком. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди руководителей и сотрудников государственных органов и организаций Пензенской области», — говорится в некрологе, размещенном на сайте областного правительства.

«Добрая память о Петрухнове Анатолии Сергеевиче навсегда сохранится в наших сердцах», — добавляется в тексте.

Петрухнов Анатолий Сергеевич родился в селе Богдановка Нефтегорского района Куйбышевской области 1 января 1958 года.

В 1978 году начал трудовую деятельность бухгалтером-ревизором на Волжском автомобильном заводе в Тольятти.

Затем работал на Кузнецком заводе радиоприборов, пройдя путь от старшего бухгалтера до заместителя директора по экономическим вопросам.

В 1993–1996 годах был управляющим отделением Федерального казначейства по городу Кузнецку и Кузнецкому району Пензенской области.

С июля 1996 года замещал должности заместителя главы администрации Пензенской области – начальника финансового управления региона, министра финансов области, заместителя губернатора.

В 2003–2020 годах работал на руководящих должностях в банковских структурах, в том числе управляющим региональным операционным офисом «Пензенский» банка «ВТБ 24».

Заслуженный экономист Российской Федерации (1999).

Был награжден почетной грамотой министерства финансов России, медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» (2000).