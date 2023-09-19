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В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда»

09:48 | 19.09.2023 | Общество

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Пенза, 19 сентября 2023. PenzaNews. Пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области обнародовала итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда», проведенного на дорогах субъекта федерации совместно с региональным УМВД при силовой поддержке Росгвардии в период с 1 по 14 сентября.

В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено местонахождение 6 граждан, находящихся в федеральном розыске (лица переданы инициаторам розыска); выявлено 23 иностранных гражданина, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением требований миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

В нем указано, что из незаконного оборота изъято около 10,2 кг наркотических веществ синтетического и растительного происхождения.

«Выявлено и привлечено к административной ответственности на общую сумму 1 млн. 894 тыс. рублей 136 лиц, осуществлявших международные автомобильные грузоперевозки по территории Пензенской области с нарушением действующего законодательства», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в рамках спецоперации возбуждено пять уголовных дел, к административной ответственности привлечено 4 тыс. 21 лицо.

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