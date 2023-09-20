19:21:39 Среда, 20 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за купальный сезон 2023 года погиб 21 человек

16:12 | 20.09.2023 | Общество

Печать

Пенза, 20 сентября 2023. PenzaNews. 21 человек погиб в Пензенской области в период купального сезона 2023 года, в их числе — пятеро детей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области за купальный сезон 2023 года погиб 21 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что причинами гибели людей на воде стали купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение правил безопасного поведения, а также нахождение несовершеннолетних без присмотра взрослых.

«К сожалению, наши граждане превращают прибрежную полосу в зону распития спиртных напитков и опасных развлечений у воды. Сохранность жизни и здоровья зависит от культуры поведения, воспитания и ответственности каждого человека. Надеемся, что ужесточение мер административного воздействия подтолкнет пензенцев отдыхать на организованных пляжах», — прокомментировал и.о. начальника ГУ МЧС России по Пензенской области, слова которого приводятся в сообщении.

В нем напоминается, что, согласно изменениям, внесенным в кодекс Пензенской области об административных правонарушениях, штрафы за купание в местах, где установлены знаки «Купаться запрещено», увеличены со 100-500 рублей до 1-3 тыс. рублей.

Читайте также
На здании пензенского планетария установили табличку со светодиодной подсветкой Пензенец после общения с «сотрудником банка» лишился 200 тыс. рублей
В Каменке завершено расследование уголовного дела об убийстве местного жителя Под Пензой из Суры извлекли тело мужчины
Житель Шемышейки осужден за угон автомобиля В Пензе молодой человек предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама