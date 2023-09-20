В Пензенской области за купальный сезон 2023 года погиб 21 человек Общество

Пенза, 20 сентября 2023. PenzaNews. 21 человек погиб в Пензенской области в период купального сезона 2023 года, в их числе — пятеро детей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что причинами гибели людей на воде стали купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение правил безопасного поведения, а также нахождение несовершеннолетних без присмотра взрослых.

«К сожалению, наши граждане превращают прибрежную полосу в зону распития спиртных напитков и опасных развлечений у воды. Сохранность жизни и здоровья зависит от культуры поведения, воспитания и ответственности каждого человека. Надеемся, что ужесточение мер административного воздействия подтолкнет пензенцев отдыхать на организованных пляжах», — прокомментировал и.о. начальника ГУ МЧС России по Пензенской области, слова которого приводятся в сообщении.

В нем напоминается, что, согласно изменениям, внесенным в кодекс Пензенской области об административных правонарушениях, штрафы за купание в местах, где установлены знаки «Купаться запрещено», увеличены со 100-500 рублей до 1-3 тыс. рублей.