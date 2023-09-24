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Олег Мельниченко поздравил пензенских машиностроителей с профессиональным праздником

09:50 | 24.09.2023 | Общество

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Пенза, 24 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса региона с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил пензенских машиностроителей с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые работники и ветераны машиностроительного комплекса Пензенской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша сфера — драйвер отечественной индустрии, надежная основа инновационного потенциала. Год от года растут объемы производства, обновляется и расширяется ассортимент выпускаемой продукции. Создаваемые вами качественные, надежные машины и оборудование по праву завоевали заслуженное уважение», — отметил глава региона.

Он добавил, что в основе достигнутых успехов лежат ответственное отношение специалистов к делу, их профессионализм, модернизация производственных мощностей, накопленный опыт и широкое применение на практике современных технологий.

«Убежден, что и в дальнейшем вы будете трудиться так же четко и слаженно, внесете достойный вклад в решение актуальных социально-экономических задач, стоящих перед регионом! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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