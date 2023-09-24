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Пензенские специалисты вновь помогут восстановить больницу в Токмаке

12:03 | 24.09.2023 | Общество

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Пенза, 24 сентября 2023. PenzaNews. Пензенские специалисты вновь помогут восстановить больницу в городе Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Пензенские специалисты вновь помогут восстановить больницу в Токмаке

Фото: T.me/omelnichenko

«Очередной нечеловеческий поступок совершили укронацисты. Никогда не мог понять, как можно обстреливать больницы? В них же находятся самые беззащитные люди, которым нужен покой и внимание, а не грохот от снарядов и разбивающихся стекол. Подобное варварство произошло в Токмаке. Мы только недавно восстановили больницу, чтобы врачи могли оказывать людям помощь в нормальных условиях, как снова приходится устранять последствия ракетного обстрела. Повезло, что в этот раз никто не пострадал, только выбило окна. Зная то, как могут повести себя укронацисты, у нас в резерве есть необходимые стройматериалы, и сейчас мы бросили все усилия на то, чтобы оперативно восстановить больницу после повреждений», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую субботу, 23 сентября.

«И пусть эти нелюди знают, что у жителей Токмака есть защита. Мы не оставим их в беде!» — подчеркнул Олег Мельниченко.

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