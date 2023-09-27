Мост через реку Пензу на участке дороги от улицы Рябова до улицы Бийской будет закрыт до 15 октября Общество

Пенза, 27 сентября 2023. PenzaNews. Срок прекращения движения транспорта по мосту через реку Пензу на участке дороги от улицы Рябова до улицы Бийской продлен до 15 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минстроя Пензенской области.

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«В связи с проведением планово-предупредительных работ по ремонту моста [...] срок прекращенного движения всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги от улицы Рябова до улицы Бийской по мосту через реку Пензу продлен до 15 октября 2023 года», — сказано в тексте.

Для объезда автомобилистам предложено использовать новый путепровод.

О временном прекращении движения транспорта по мосту через реку Пензу стало известно 8 сентября.