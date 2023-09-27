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Мост через реку Пензу на участке дороги от улицы Рябова до улицы Бийской будет закрыт до 15 октября

18:31 | 27.09.2023 | Общество

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Пенза, 27 сентября 2023. PenzaNews. Срок прекращения движения транспорта по мосту через реку Пензу на участке дороги от улицы Рябова до улицы Бийской продлен до 15 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минстроя Пензенской области.

Мост через реку Пензу на участке дороги от улицы Рябова до улицы Бийской будет закрыт до 15 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с проведением планово-предупредительных работ по ремонту моста [...] срок прекращенного движения всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги от улицы Рябова до улицы Бийской по мосту через реку Пензу продлен до 15 октября 2023 года», — сказано в тексте.

Для объезда автомобилистам предложено использовать новый путепровод.

О временном прекращении движения транспорта по мосту через реку Пензу стало известно 8 сентября.

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