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В Пензе в районе нового путепровода изменилась схема движения транспорта

10:13 | 07.09.2023 | Общество

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Пенза, 7 сентября 2023. PenzaNews. Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области сообщило об изменении схемы движения транспорта в районе нового путепровода в Пензе.

В Пензе в районе нового путепровода изменилась схема движения транспорта

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«В связи с завершением работ по реконструкции автомобильной дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной изменилась схема организации дорожного движения. Теперь, двигаясь со стороны улицы Перспективной, повернуть на улицу Бийскую и затем в поселок Мичуринский можно с основной дороги, а также по старому направлению», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минстроя региона.

«При движении в направлении от улицы Рябова в сторону автомобильной дороги «Тамбов — Пенза» рекомендуем водителям двигаться по указателю «Улица 40 лет Октября», заезжая на путепровод, и использовать новое направление», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция автомобильной дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе осуществлялась в три этапа, при этом последний стал самым сложным.

Дорога имеет протяженность 6,7 км. Она включает в себя мост через реку Ардым, эстакаду и путепровод через железнодорожные пути.

Общая стоимость реконструкции составила 4,5 млрд. рублей.

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