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Мельниченко сообщил об отправке в зону СВО автомобиля «Нива» и квадроцикла

09:03 | 28.09.2023 | Общество

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Пенза, 28 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об отправке в зону специальной военной операции автомобиля «Нива» и квадроцикла, а также тепловых пушек, спальных мешков, продовольствия и медикаментов.

Мельниченко сообщил об отправке в зону СВО автомобиля «Нива» и квадроцикла

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«Не так давно я рассказывал про «Нивы», которые мы закупили для наших бойцов. Одну из них [...] отправили в зону СВО. Помимо нее, доставим на передовую квадроцикл, который в том числе необходим для эвакуации раненых с поля боя. Также погрузили тепловые пушки, которые так нужны в холода, спальные мешки, продукты питания, медикаменты. Огромное спасибо представителю нашего добровольческого отряда, который доставит груз бойцам. Благодарю представителей регионального отделения «Единой России», которые регулярно участвуют в сборе и отправке гуманитарных грузов военнослужащим, и всех неравнодушных пензенцев, которые не остаются в стороне, когда нашим бойцам так нужна помощь», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую среду, 27 сентября.

«С командирами подразделений мы всегда находимся на связи, сразу узнаем о том, что нужно нашим бойцам на передовой, и отправляем им все необходимое. Уверен, что, поддерживая наших военных, мы приближаем долгожданную победу», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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