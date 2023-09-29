Юлия Измайлова избрана председателем пензенской организации СЖР Общество

Пенза, 29 сентября 2023. PenzaNews. Главный редактор газеты «Молодой ленинец» Юлия Измайлова избрана на пост председателя пензенской областной организации Союза журналистов России (СЖР) в ходе внеочередной конференции, состоявшейся в пятницу, 29 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Кроме того, был избран новый состав правления.

В него вошли журналист Семен Вахштайн, исполнительный продюсер медиахолдинга «Экспресс» Павел Прохоренков, редактор газеты «Сурские просторы» Ольга Сокова, заместитель директора ГТРК «Пенза» Диана Огарева, руководитель пресс-службы ООО «СтанкоМашСтрой» Максим Фомин, специальный корреспондент «Российской газеты» по Пензенской области Наталья Саванкова, главный редактор газеты «Наша Пенза» Ольга Семенеева и руководитель административно-хозяйственного подразделения ГАУ ПО «Информационный центр «Пензенская правда» Андрей Земсков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале июля стало известно о том, что Павел Шишкин, который был избран председателем пензенской организации Союза журналистов России в марте 2016 года, в 2021-м — переизбран на новый пятилетний срок, покидает свой пост.

За несколько дней до этого Павел Шишкин освободил должность главного редактора государственного автономного учреждения Пензенской области «Информационный центр «Пензенская правда», которую он занимал с осени 2010 года.

Врио председателя пензенской организации СЖР была назначена Ольга Сокова, врио главного редактора «Пензенской правды» — Андрей Земсков.