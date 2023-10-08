Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Юрия Орлова Общество

Пенза, 8 октября 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Владимир Мутовкин и глава города Александр Басенко выразили соболезнования родным и близким заслуженного врача РСФСР, заслуженного работника здравоохранения Пензенской области, почетного гражданина Пензы и Наровчата Юрия Орлова, скончавшегося на 85-м году жизни после продолжительной болезни.

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«Имя Юрия Александровича Орлова вписано в историю развития пензенской медицины. Добрая память о нем навсегда останется с нами», — говорится в некрологе, размещенном на сайте регионального правительства.

По информации областного Минздрава, прощание с Юрием Орловым состоится в центре культуры и досуга Пензы в 11.00 понедельника, 9 октября, отпевание — в 12.30 в Покровском архиерейском соборе.