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Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Юрия Орлова

10:31 | 08.10.2023 | Общество

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Пенза, 8 октября 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Владимир Мутовкин и глава города Александр Басенко выразили соболезнования родным и близким заслуженного врача РСФСР, заслуженного работника здравоохранения Пензенской области, почетного гражданина Пензы и Наровчата Юрия Орлова, скончавшегося на 85-м году жизни после продолжительной болезни.

Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Юрия Орлова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Имя Юрия Александровича Орлова вписано в историю развития пензенской медицины. Добрая память о нем навсегда останется с нами», — говорится в некрологе, размещенном на сайте регионального правительства.

По информации областного Минздрава, прощание с Юрием Орловым состоится в центре культуры и досуга Пензы в 11.00 понедельника, 9 октября, отпевание — в 12.30 в Покровском архиерейском соборе.

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