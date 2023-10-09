Дом XIX века в центре Пензы планируется перевести в нежилой фонд и выставить на аукцион для сдачи в аренду Общество

Пенза, 9 октября 2023. PenzaNews. Дом XIX века на улице Калинина в центре Пензы, который является объектом культурного наследия регионального значения, планируется перевести в нежилой фонд и выставить на аукцион для сдачи в аренду. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города в понедельник, 9 октября.

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«С середины ХХ века там расположен многоквартирный жилой дом, который в настоящее время находится в аварийном состоянии. Администрация Пензы планирует организовать процедуру перевода объекта недвижимости в нежилой фонд и выставить здание на аукцион для сдачи в аренду. Предполагается, что срок аренды составит 49 лет», — сказано в тексте.

Заместитель главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ярослав Щигорев в ходе встречи с журналистами напомнил, что в 1920-х годах в здании находился один из отделов лермонтовской библиотеки, в годы Великой Отечественной войны — гостиница.

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«Победитель торгов сможет провести реставрационные и ремонтные работы для дальнейшего использования объекта, например, в качестве гостиницы, как было раньше», — сказал он.

По словам Ярослава Щигорева, запрещается снос, изменение объемно-пространственных характеристик объекта, проведение земляных работ без предварительного археологического обследования, изменение исторической планировочной структуры территории.

Кроме того, не допускается установка на фасадах и крыше любых технических объектов и элементов, в том числе крупногабаритных кондиционеров, антенн, вывесок и рекламных конструкций.