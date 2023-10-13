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Пожароопасный сезон в Пензенской области официально завершится 15 октября

15:24 | 13.10.2023 | Общество

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Пенза, 13 октября 2023. PenzaNews. Пожароопасный сезон в Пензенской области, который был объявлен с 30 марта, подходит к завершению.

Пожароопасный сезон в Пензенской области официально завершится 15 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с наступлением устойчивой осенней дождливой погоды и снижением класса пожарной опасности в лесах пожароопасный сезон в Пензенской области считается официально завершенным 15 октября 2023 года», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона в пятницу, 13 октября.

В нем указано, что в текущем году на землях лесного фонда возникло 33 лесных пожара, площадь, пройденная огнем, составила 41 га.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, все пожары ликвидированы в день возгорания, крупные лесные пожары не допущены, средняя площадь одного пожара составила 1,2 га», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что основными причинами возгораний являлись неосторожное обращение с огнем и переход огня с земель иных категорий.

Из сообщения следует также, что в ближайшее время будут начаты работы по консервации лесопожарной техники и подготовке к следующему пожароопасному сезону.

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