Документация на благоустройство территории вблизи цирка в Пензе прошла госэкспертизу — мэрия Общество

Пенза, 14 октября 2023. PenzaNews. Проектная документация на благоустройство территории вблизи цирка в Пензе — между улицами Плеханова и Гладкова — прошла госэкспертизу. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэрии.

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«Для циркового квартала разработаны три проекта. Речь идет о строительстве автодороги, соединяющей улицы Плеханова и Гладкова, переустройстве инженерных сетей теплоснабжения и газоснабжения, а также благоустройстве территории между улицами Плеханова и Гладкова. На прошлой неделе получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту благоустройства территории, расположенной между улицами Плеханова и Гладкова. Следующий шаг — это подписание контракта на выполнение работ по благоустройству, который сейчас находится в стадии заключения. Получено также заключение госэкспертизы по проектной документации на строительство автодороги, соединяющей улицу Плеханова и улицу Гладкова. Сметная документация сейчас находится на проверке в экспертизе», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что новая автодорога даст возможность проезда к цирку крупногабаритной техники.

«Таким образом, большегрузные цирковые машины смогут сразу проезжать к цирку, не нарушая общий поток движения транспорта. Протяженность участка строительства составит около 177 метров», — указано в сообщении.

В тексте поясняется, что в настоящее время проводятся подготовительные работы, после чего планируется вынос инженерных сетей.

«Проектом предусмотрено озеленение территории, планируется, что будут высажены деревья, такие как липы мелколистные, ели европейские, каштаны конские», — подчеркивается в нем.