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Интерактивными справочными видеотерминалами на вокзале Пенза-I за 9 месяцев 2023 года воспользовались свыше 13,4 тыс. пассажиров

09:52 | 16.10.2023 | Общество

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Пенза, 16 октября 2023. PenzaNews. Более 13,4 тыс. человек воспользовались интерактивными справочными видеотерминалами на вокзале Пенза-I за 9 месяцев 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Куйбышевской железной дороги, поступившем в ИА «PenzaNews».

Интерактивными справочными видеотерминалами на вокзале Пенза-I за 9 месяцев 2023 года воспользовались свыше 13,4 тыс. пассажиров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Консультацией оператора через интерактивные справочные видеотерминалы воспользовались свыше 13,4 тыс. пассажиров. Вокзал Пенза-I стал одним из лидеров по популярности данной услуги в России», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что интерактивные устройства на вокзале Пенза-I установлены в справочном зале и зале ожидания, они позволяют пассажирам оперативно получить ответы на вопросы о движении поездов и работе вокзального комплекса.

«Чаще всего в текущем году пассажиры по видеосвязи уточняли информацию о наличии и стоимости билетов, изменениях в расписании, возможности пересадки, правилах провоза багажа и животных, а также имеющихся льготах», — сказано в сообщении.

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