Представлено второе издание энциклопедии «История становления пензенской юридической школы» Общество

Пенза, 19 октября 2023. PenzaNews. Презентация второго издания энциклопедии «История становления пензенской юридической школы» состоялась в Пензенском государственном университете в минувшую среду, 18 октября.

Фото: Pnzreg.ru

В мероприятии приняли участие представители авторского коллектива, члены редколлегии, рецензенты, волонтеры из числа студентов и аспирантов ПГУ, а также руководители ведомств и учреждений, оказавших содействие в подборе материала.

Почетным гостем стал губернатор Олег Мельниченко, который поздравил собравшихся с выходом в свет трехтомной юридической энциклопедии.

«Это уникальный труд — итог плодотворной десятилетней деятельности коллектива авторов, проделана огромная работа. Мы среди других российских регионов если не лидеры, то точно в числе первопроходцев. Это издание — убедительное доказательство того, что в Пензенской области своя юридическая школа есть», — сказал он.

Глава региона отметил наградами коллектив авторов энциклопедии.

Ректору ПГУ Александру Гулякову присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Пензенской области». Краевед Игорь Шишкин награжден орденом «За верность долгу». Медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени вручена ректору Института регионального развития Геннадию Белорыбкину.

Кроме того, трудившиеся над юридической энциклопедией пензенцы были отмечены медалями «За сохранение исторической памяти», почетными грамотами и благодарностями губернатора, сообщает пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первая книга энциклопедии «История становления пензенской юридической школы» вышла в свет в 2017 году.

Она была издана за счет субсидий правительства Пензенской области на поддержку проектов социальных инициатив.

Предполагалось, что энциклопедия будет состоять из четырех томов, в которые войдет информация об организациях и ведомствах, деятельность которых связана с юриспруденцией и законотворчеством, а также о людях, посвятивших свою жизнь служению закону.