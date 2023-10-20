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Массовые проверки водителей на состояние опьянения в Пензенской области продлятся три дня

09:08 | 20.10.2023 | Общество

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Пенза, 20 октября 2023. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», которое продлится три дня, стартовало на территории Пензенской области в пятницу, 20 октября.

Массовые проверки водителей на состояние опьянения в Пензенской области продлятся три дня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону, будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителей в состоянии опьянения.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02», — говорится в тексте.

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