В Пензе по улицам Кижеватова и Воронова будут ходить троллейбусы — губернатор Общество

Пенза, 23 октября 2023. PenzaNews. Движение троллейбусов по улицам Кижеватова и Воронова в Пензе будет организовано до конца года. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в понедельник, 23 октября.

Фото: Pnzreg.ru

«По обращениям наших граждан до конца года [...] организуем движение троллейбусов на улицах Кижеватова, Воронова. Поскольку современные троллейбусы могут на автономном ходу пройти до 20 км, запустить новый маршрут также возможно, не дожидаясь строительства контактной сети», — написал глава региона в своем Telegram-канале после запуска троллейбусного маршрута №105, который соединил микрорайон «Арбековская застава» в Пензе и «Город Спутник» в селе Засечном.

«Исполняем еще одно пожелание пензенцев — график движения троллейбусов продлен до 23.00. Сделаем все, чтобы единая пензенская транспортная агломерация работала четко и бесперебойно», — добавил Олег Мельниченко.