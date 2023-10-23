22:52:51 Пятница, 27 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе по улицам Кижеватова и Воронова будут ходить троллейбусы — губернатор

17:13 | 23.10.2023 | Общество

Печать

Пенза, 23 октября 2023. PenzaNews. Движение троллейбусов по улицам Кижеватова и Воронова в Пензе будет организовано до конца года. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в понедельник, 23 октября.

В Пензе по улицам Кижеватова и Воронова будут ходить троллейбусы — губернатор

Фото: Pnzreg.ru

«По обращениям наших граждан до конца года [...] организуем движение троллейбусов на улицах Кижеватова, Воронова. Поскольку современные троллейбусы могут на автономном ходу пройти до 20 км, запустить новый маршрут также возможно, не дожидаясь строительства контактной сети», — написал глава региона в своем Telegram-канале после запуска троллейбусного маршрута №105, который соединил микрорайон «Арбековская застава» в Пензе и «Город Спутник» в селе Засечном.

«Исполняем еще одно пожелание пензенцев — график движения троллейбусов продлен до 23.00. Сделаем все, чтобы единая пензенская транспортная агломерация работала четко и бесперебойно», — добавил Олег Мельниченко.

Читайте также
До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который продал найденный на остановке смартфон В Пензе пенсионерка передала 450 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери
Житель Кузнецка перечислил аферистам около 600 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Пожилой житель Пензы по совету незнакомки перевел на чужие банковские карты более 1 млн. рублей
В Пензе возле губернского лицея обустраивают парковку В Мокшанском районе водитель «Нивы» сбил пожилого мужчину, пострадавший скончался в больнице
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама