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В Пензе на монумент «Глобус» начали устанавливать материки

13:12 | 30.10.2023 | Общество

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Пенза, 30 октября 2023. PenzaNews. Специалисты подрядной организации приступили к установке материков на монумент «Глобус» в Пензе.

В Пензе на монумент «Глобус» начали устанавливать материки

Фото: T.me/basenkoAN

«Подрядная организация «возвращает» на «Глобус» материки. Теперь они будут с контурной подсветкой. Установят и надписи «СССР», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — написал глава Пензы Александр Басенко в своем Telegram-канале в понедельник, 30 октября.

Он напомнил, что ранее были проведены работы по пескоструйной обработке, грунтовке и покраске монумента.

Монумент «Глобус» в Пензе олицетворяет земной шар и символизирует международную дружбу.

Был установлен на площади, которую образует пересечение трех улиц — Суворова, Бекешской и 8 Марта, в декабре 1972 года в дни торжеств, посвященных 50-летию образования СССР.

Высота всего монумента составляет 13 метров, диаметр шара — 8 метров.

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