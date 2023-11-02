В Пензенской области введут стандарт интернет-общения чиновников с гражданами Общество

Пенза, 2 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко напомнил чиновникам о важности прямого диалога с гражданами и сообщил о введении стандарта интернет-общения.

Фото: Pnzreg.ru

«На заседании правительства Пензенской области еще раз напомнил главам муниципальных образований, руководителям всех министерств и ведомств о важности ясного, прямого и четкого диалога с гражданами», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в четверг, 2 ноября.

Читайте также

Олег Мельниченко напомнил чиновникам о недопустимости формальных ответов на обращения граждан

Он отметил, что, по данным центра управления регионом, в Пензенской области действует около 2 тыс. официальных страниц органов власти в соцсетях, их суммарная аудитория приближается к 1 млн. человек.

«Число подписчиков растет, а вот обратная связь от представителей власти не всегда является качественной. Несколько муниципалитетов вообще строили работу в интернете таким образом, что граждане не могли писать в личные сообщения официальных сообществ. Такая работа для галочки никому не нужна», — подчеркнул глава региона.

«Будем исправлять ситуацию и вводить стандарт интернет-общения с заявителями. Ответ на сообщения граждан о каком-то инциденте в обязательном порядке должен содержать извинения за причиненные неудобства, объяснение причин случившегося, а также четкую информацию о том, какие принимаются меры и когда проблема будет устранена. Закрепим эти требования официально в должностном регламенте специалистов, ответственных за интернет-страницы органов власти», — сообщил Олег Мельниченко.