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Видеокамеры около новых туалетов на набережной в Пензе планируется установить до 10 ноября

15:19 | 08.11.2023 | Общество

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Пенза, 8 ноября 2023. PenzaNews. Работы по обустройству системы видеонаблюдения около новых туалетов на набережной реки Суры в Пензе планируется завершить до 10 ноября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

Видеокамеры около новых туалетов на набережной в Пензе планируется установить до 10 ноября

Фото: Penza-gorod.ru

«Всего на данном участке общественного пространства установят четыре камеры. Они будут интегрированы в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». [...] В настоящее время на объекте ведутся работы по прокладке электрического кабеля», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что видеонаблюдение будет организовано по поручению главы города Пензы Александра Басенко в связи с тем, что с момента открытия стационарных туалетов они не раз подвергались действиям со стороны несознательных граждан: в кабинках снимали с петель двери, разрисовывали стены, забивали сантехнику туалетной бумагой.

Из сообщения следует, что благодаря записям камер, подключенным к АПК «Безопасный город», за 9 месяцев текущего года в Пензе раскрыто более 400 преступлений, за 2022 год — свыше 600.

Как отметил начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Пензы» Алексей Михайлов, в ходе первого этапа реконструкции набережной реки Суры в районе прогулочной зоны было установлено 10 камер видеонаблюдения, которые помогают в фиксировании и раскрытии правонарушений.

Он уточнил, что всего на балансе учреждения находится 69 видеокамер, интегрированных в систему «Безопасный город», часть из них расположена в скверах Пушкина, «Копилка пословиц», на улице Славы, на Соборной площади и в других общественных местах.

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