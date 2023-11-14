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Мельниченко подчеркнул важность сохранения археологических памятников

18:05 | 14.11.2023 | Общество

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Пенза, 14 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства подчеркнул важность сохранения археологических памятников.

Мельниченко подчеркнул важность сохранения археологических памятников

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщил министр по охране памятников истории и культуры Пензенской области Александр Понякин, в регионе около 2 тыс. объектов археологического наследия, самые известные — Золотаревское, Наровчатское и Ахунское городища, культурный слой Пензы XVII-XX веков, комплекс селищ и городищ около сел Степановка и Кижеватово Бессоновского района.

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На постоянной основе проводятся археологические разведки на площадках проектирования объектов капитального строительства и линейных объектов. За 9 месяцев 2023 года проведено 49 таких изысканий, выявлено несколько памятников археологии: культурный слой города Белинского, Долгоруковское селище в Иссинском районе, курганная группа в Мокшанском районе.

«У нас очень богатый историей регион», — акцентировал внимание участников заседания Олег Мельниченко.

«Нужно, чтобы главы муниципальных образований активизировали свою работу в этом направлении, чтобы, одобряя инженерные изыскания, они понимали, что это за территория. Требуется анализ памятников в каждом из районов Пензенской области, где не хватает соответствующих нормативных решений, их нужно принимать, создать реестр и довести его до всех ответственных лиц вплоть до глав сельских поселений», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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