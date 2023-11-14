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Мельниченко призвал привлекать школьников к участию в археологических экспедициях

17:14 | 14.11.2023 | Образование

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Пенза, 14 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал привлекать школьников к участию в археологических экспедициях.

Мельниченко призвал привлекать школьников к участию в археологических экспедициях

Фото: Pnzreg.ru

«Считаю очень важным моментом приобщение молодежи к работе пензенской археологической экспедиции. Это одно из важнейших направлений работы по сохранению археологического наследия, а также отличный механизм приобщения наших детей к истории края и страны, патриотического воспитания», — сказал он в ходе заседания правительства региона, которое состоялось во вторник, 14 ноября.

«В школах, где есть увлеченные преподаватели, нужно создавать археологические экспедиции, привлекать старшеклассников. Уверен, что интересно будет и детям, и педагогам», — добавил Олег Мельниченко.

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По информации пресс-службы облправительства, в настоящее время пензенская археологическая экспедиция включает в себя широкий круг сотрудников профильных учреждений — Института регионального развития, краеведческого музея, пензенского госуниверситета, общественного фонда поддержки науки, культуры и образования «Буртас».

В плане работы экспедиции на 2023 год значатся девять крупных научно-практических мероприятий в части археологических полевых и камеральных работ.

Самыми значимыми стали раскопки Наровчатского городища, Никольского селища в Кузнецком районе, Степановских городища и селища в Бессоновском районе, участие пензенцев в археологических раскопках Селитренного городища в Астраханской области, а также проведение научно-практической конференции и фестиваля, посвященного 800-летию Золотаревской битвы.

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