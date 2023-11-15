Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Алексея Павлова Общество

Пенза, 15 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Владимир Мутовкин, глава города Александр Басенко и омбудсмен Елена Рогова выразили соболезнования родным и близким прокурора Пензенской области Алексея Павлова, скончавшегося на 47-м году жизни.

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«Алексей Борисович был профессионалом высочайшего уровня, грамотным руководителем, честным и принципиальным человеком. Он успел внести значительный вклад в укрепление законности правопорядка, в проведение государственной политики, реализацию прав и свобод граждан на территории Пензенской области», — говорится в некрологе, размещенном на сайте регионального правительства.

«Добрая память о нем останется в наших сердцах», — добавляется в тексте.

Прощание с Алексеем Павловым состоится в центре культурного развития «Дом офицеров» в четверг, 16 ноября, с 10.00 до 12.00.

Похороны пройдут в Чувашии — на малой родине Алексея Павлова.

Павлов Алексей Борисович родился 14 июня 1977 года.

С 2000 года служил в органах прокуратуры.

Работал старшим помощником прокурора Ленинского района Ульяновска, старшим прокурором отдела по надзору за расследованием преступлений следственного управления прокуратуры Ульяновской области, заместителем прокурора Заволжского района Ульяновска, руководителем следственного отдела по Заволжскому району Ульяновска следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ульяновской области, помощником прокурора Республики Башкортостан по особым поручениям.

С 2008 по 2013 годы — старший помощник прокурора Республики Башкортостан по организационным вопросам и контролю исполнения, начальник организационно-контрольного отдела прокуратуры.

С 2013 года занимал должность начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Ульяновской области.

С сентября 2015 года — заместитель прокурора Самарской области.

Указом президента РФ от 8 декабря 2021 года был назначен на должность прокурора Пензенской области.

Старший советник юстиции.

Почетный работник прокуратуры Российской Федерации.

Неоднократно поощрялся приказами генерального прокурора России.

Скончался 15 ноября 2023 года.