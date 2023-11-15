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Владимир Мутовкин и Иван Краснов от имени депутатов пензенской гордумы поздравили Лидию Белякову с днем рождения

12:41 | 15.11.2023 | Общество

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Пенза, 15 ноября 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин и его заместитель Иван Краснов от имени всех депутатов представительного органа муниципального образования поздравили главу администрации Первомайского района Лидию Белякову с днем рождения.

Владимир Мутовкин и Иван Краснов от имени депутатов пензенской гордумы поздравили Лидию Белякову с днем рождения

Фото: Pgduma.ru

Они пожелали ей крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, реализации намеченных планов, а также поблагодарили за добросовестный труд и личный вклад в развитие местного самоуправления.

«Вы хорошо знаете и понимаете проблемы жителей, ваши инициативы находят понимание и поддержку с их стороны. Во многом благодаря вашему профессионализму и компетентности Первомайский район развивается, становясь с каждым годом краше и комфортнее», — сказал Владимир Мутовкин, обращаясь к имениннице.

Как отмечает пресс-служба гордумы, Лидия Белякова посвятила работе на благо Первомайского района Пензы 36 лет, более 15 лет она занимает пост главы районной администрации.

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