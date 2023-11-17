Пензенскую елку на выставке-форуме «Россия» украсили абашевской игрушкой Общество

Пенза, 17 ноября 2023. PenzaNews. Пензенская новогодняя елка на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, украшена абашевской игрушкой.

Фото: T.me/omelnichenko

Как сообщил губернатор Олег Мельниченко, свои огни елка зажжет 1 декабря.

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«По задумке организаторов, всего на главной аллее выставки будет 90 елей. 89 — от каждого региона нашей страны, еще одна — как символ нашего единения. Украшениями станут изделия народных художественных промыслов. У нас не было никаких сомнений насчет того, как украшать елку. Абашевская игрушка — это всегда ярко, красиво, празднично. Для Пензенского региона она давно стала символом преемственности поколений, олицетворением тепла домашнего очага и семейного уюта. А Новый год — самый семейный из всех праздников», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 17 ноября.

Международная выставка-форум «Россия» начала работу на ВДНХ в Москве в День народного единства, 4 ноября.

На ней представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, а также ключевых российских компаний и ведомств.

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатное.