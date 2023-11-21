Миллионной посетительнице выставки-форума «Россия» подарили сертификат на четыре посещения пензенской филармонии Общество

Пенза, 21 ноября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы Светлана Сулейманова, которая стала миллионным посетителем международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве и которой в качестве подарка были вручены три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре, по возвращении домой получила сертификат на четыре посещения областной филармонии.

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«Миллионный посетитель выставки-форума «Россия» Светлана Павловна Сулейманова вернулась в родную Пензу. [...] Мы решили продолжить эту добрую традицию и подарить Светлане Павловне сертификат на четыре посещения областной филармонии. Приятно видеть восторг в ее глазах. Она поделилась, что обязательно сходит на органные концерты», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 21 ноября.

«Еще раз поздравляю Светлану Павловну! [...] А всем землякам советую посетить выставку на ВДНХ. Уверяю вас, там есть что посмотреть», — добавил глава региона.

Международная выставка-форум «Россия» начала работу на ВДНХ в Москве в День народного единства, 4 ноября.

На ней представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, а также ключевых российских компаний и ведомств.

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатное.