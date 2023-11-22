В Сердобске завершены работы по ликвидации несанкционированной свалки Общество

Пенза, 22 ноября 2023. PenzaNews. Работы по ликвидации несанкционированной свалки в городе Сердобске Пензенской области, которые выполнялись за счет средств федерального и регионального бюджетов в рамках проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», завершены.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«Состоялась приемка работ по ликвидации (рекультивации) объекта накопленного вреда окружающей среде — несанкционированной свалки в городе Сердобске. Это вторая ликвидированная в текущем году несанкционированная свалка», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минлесхоза Пензенской области.

В нем напоминается, что в октябре были завершены работы по ликвидации несанкционированной свалки в Белинском.

«При производстве работ технического этапа рекультивации сердобской свалки были выполнены работы по устройству нижнего гидроизоляционного экрана, дренажной системы для сбора фильтрата из тела свалки, формированию свалочного тела, верхнего противофильтрационного защитного экрана, состоящего из гидроизоляционных материалов, строительного песка и суглинка. На биологическом этапе выполнено залужение сформированной в рамках проведенной технической рекультивации территории многолетними травами. [...] Ликвидировано порядка 272,7 тыс. кубометров отходов на площади 4,3 га. Улучшили качество жизни в результате проведенных мероприятий около 30 тыс. человек», — сказано в тексте.