Главную елку Пензы украсят абашевской игрушкой Общество

Пенза, 29 ноября 2023. PenzaNews. Главная новогодняя елка Пензы будет украшена абашевской игрушкой. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

Фото: T.me/basenkoAN

«Вслед за елкой Пензенского региона на ВДНХ украсим главную зеленую красавицу города абашевской игрушкой. Считаю важным поддержать заданное губернатором Олегом Владимировичем Мельниченко направление по продвижению родных пензенцам исторических ремесел. Абашевская игрушка уже давно стала региональным брендом. Старейший гончарный промысел, а также недавний победитель в тематической номинации национальной премии «Russian Travel Awards 2023». Она является ярким символом преемственности поколений. И сегодня эти игрушки украшают дома пензенцев, их используют как предметы декора и покупают детям. Поэтому не так давно поручил управлению культуры добавить в оформление главной городской елки на площади Ленина новые элементы в стиле абашевской керамики», — написал глава Пензы в своем Telegram-канале в среду, 29 ноября.

По его словам, заготовки игрушек направили в городские художественные школы, там их распишут победители и лауреаты различных конкурсов.

«Планируем, что новые элементы декора появятся на елке в начале декабря», — добавил Александр Басенко.